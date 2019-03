Daniela Ospina habló sobre el paso de James en el Real Madrid

James Rodríguez vive un buen presente con Bayern Múnich, aunque no tiene claro su futuro. El colombiano viene de anotar un triplete contra Mainz y fue el primero con el club bávaro en Alemania. Daniela Ospina, su exesposa habló en 'Acceso Win Sports' sobre el paso que tuvo el '10' por Real Madrid.

"Es un tema que no entendí porque para mí Zidane no lo trató mal. En el plantel había muchos cracs y el fútbol no es fácil. Fue difícil", dijo la hermana de David Ospina.



Por otro lado, también defendió al volante colombiano, mencionando que en España agrandaron mucho las noticias, sobre todo sobre las fiestas que había en Madrid.



"Han agrandado las noticias de James. Él no es fiestero, estoy segura que es una persona muy profesional", comentó en 'Acceso Win Sports' la exesposa del futbolista.



Finalmente, también elogió a José Néstor Pékerman, a lo que dijo, "me gustaba mucho lo que hacía Pékerman, para mí no se debió haber ido. Me dolió cuando se fue".