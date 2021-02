¿Quién la rechazó por ser mamá? Inesperada confesión de Daniela Ospina

Daniela Ospina disfruta de su soltería y su vida en Miami, junto a su hija Salomé.

Justamente fue ella su mejor compañía en la reciente celebración de San Valentín, tal como lo dejó claro en sus redes sociales.



Sin embargo, la influenciadora contó que la hija que tuvo en su matrimonio con el futbolista James Rodríguez no siempre fue la mejor noticia para todos en su entorno.



Con un enigmático mensaje, Daniela habló de algún rechazo que sufrió, sin especificar exactamente de parte de quién fue: "alguna vez me dijeron que no quería una pareja con hijos. Hoy celebro por ti mi princesa, eres y serás mi mejor elección. Feliz San Valentín", escribió en una cuenta de Instagram con más de 6 millones de seguidores.

¿A quién se refería? La bella Daniela no lo explicó, pero sí dejó muy claro que antes y ahora la tiene sin cuidado y que Salomé no es no solo es muy importante, es lo más grande que hay en su vida.