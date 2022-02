Daniela Ospina confirma quién es su novio: ya se lo presentó a David

Daniela Ospina abrió las puertas de su vida personal y confirmó su nuevo noviazgo. La exesposa de James Rodríguez está en Italia por estos días, pues viajó a Nápoles para presentarle a su nueva pareja a su hermano, el arquero David Ospina.



El hombre que le robó el corazón a Daniela Ospina es el actor venezolano Gabriel Coronel, quien además es cantante y músico.



La revista ‘People en español’ tiene a la nueva pareja en su más reciente portada y allí ambos hablan de su nueva relación. “Veo una vida con Daniela”, dijo Coronel, quien hace unos días celebró su cumpleaños 35, acompañado de la bella modelo, empresaria y voleibolista.



Daniela contó que hace mucho tiempo no sentía un flechazo como el que vive con Gabriel: “Estaba bastante nerviosa, pero era algo que quería que sucediera. Era la persona que me trasnochaba, llegó un momento que le dije: ‘Oye Gabi necesitas hablarme más temprano porque me estoy desvelando hasta las tres de la mañana como cuando tenía 15 años y ya no se me da muy bien’”.



Por su parte, el actor venezolano se tiró al agua y siente que en Daniela encontró la mujer con la que quiere algo importante en su vida: “"Estoy muy contento, no debería decirlo, pero veo una vida con Daniela así que el próximo plan será mandarte la invitación a nuestra boda”.