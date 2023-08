No era anillo de compromiso: Daniela Arias desmiente rumor de boda

Todo fue un mal entendido. O una broma. Lo que haya sido resultó ser una confusión pues, aunque sobra amor, por ahora no habrá boda.

Así lo confirmó Daniela Arias, protagonista de una supuesta propuesta de matrimonio de su pareja Yessica Gallo, tras el fantástico Mundial Femenino que vivió la jugadora con la Selección Colombia en Australia.



Resulta que el tik tok que pronto se hizo viral no era tal, como lo explicó la deportista en un video posterior, al notar que se había convertido en tendencia.



Yessi muestra que lo que en realidad le dio a su pareja fue un charm para las manillas diseñadas por la empresa Pandora en forma de canguro, como recuerdo de la Copa Mundo.



Daniela Arias, en diálogo con Pulzo, dio los detalles: “La verdad es una confusión, la verdad es algo que se malinterpretó. Simplemente, era algo en broma, como de la emoción. Es algo que hay que aclarar porque en este momento soy viral y no lo sabía. Ahora todo el mundo me empezó atacar diciéndome ‘se va a casar’ y no, hay que aclararlo y que no pase de ahí”.

​

Así que por ahora no habrá matrimonio pero sí mucha felicidad por una carrera en ascenso y una bonita relación con su pareja.