Quintero arremetió contra Asprilla: 'tomando cerveza y haciendo tiros'

Los graves disturbios que se presentaron el último fin de semana en el estadio Atanasio Girardot, entre miembros de la barra Los del Sur y la Policía, dejaron varias consecuencias.

La primera es la decisión de Dimayor que obliga a Atlético Nacional a jugar tres partidos a puerta cerrada, pero además también enfrentó problemas para el uso del escenario y tuvo que medirse a Melgar de Perú, por COpa Libertadores, en el estadio Metropolitano de Barranquilla y a puerta cerrada.



Esta situación hizo que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, citara a miembros de Atlético Nacional y de la citada barra para llegar a acuerdos que permitirán, próximamente, volver a habilitar el Atanasio para los partidos del verde.



Pero en medio de la polémica, un duro enfrentamiento en redes sociales se vivió entre el mandatario y el ex futbolista Faustino Asprilla, quien pidió públicamente que vetaran a Quintero, tras sus opiniones en favor de Los del Sur.



En charla con El Colombiano, el alcalde finalmente le dio la cara: “No le respondí al Tino porque él no es el que maneja su cuenta de Twitter, lo hace Carlos Escobar quien es integrante del Centro Democrático. A veces le preguntan (al Tino) por qué trinó tal cosa y él responde, ‘ah, yo no sabía...’ tomando cerveza y haciendo tiros al aire”, dijo.



Asprilla y Tréllez, dos ex jugadores de Nacional, criticaron duramente al mandatario y por eso también les hizo una recomendación a ambos: “Al Tino Asprilla y a Tréllez les digo que manejen su propia cuenta de Twitter”, sentenció.