Se 'quitó el tapabocas': disculpas de periodista a colega peruana

Después que Camila Zapata, periodista de Directv Sports Perú, manifestara en sus redes que no se sintió nada cómoda en el programa Saque Largo de Win Sports, y citara el trino de Daniel Pérez asegurando que "los colegas no se disculpan cuando cometen errores ligados al machismo. Lo normalizan. Ayer no teníamos confianza", al periodista no le quedó de otra que salir a disculparse.

Todo se dio este miércoles, al inicio del programa. "Quiero en este espacio de Saque Largo, expresarle a nuestra colega Camila Zapata, de Directv Sports Perú, mis más sinceras disculpas por la situación que tuvo que vivir ayer en el programa. De corazón, Camila, el solo hecho que se hubiera sentido ofendida e incomoda, que todo fuera de lugar, me lleva a ofrecerle esta disculpa de la forma más sincera", dijo Pérez.



Además de ofrecer sus disculpas a la colega peruana, Pérez también eliminó el trino en el que dio su versión de la situación, todo tras recibir decenas de críticas en redes. Los tuiteros no le perdonaron la forma en la que interrumpió a la periodista, para pedirle que se quitara el tapabocas. Las muestras de solidaridad con Camila no se hicieron esperar.