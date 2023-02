Hincha que agredió a Cataño lo demandará: ‘Caí en sus provocaciones’

Alejandro Montenegro es el aficionado del Deportes Tolima que el pasado domingo 12 de febrero se metió campo del estadio Manuel Murillo Toro y agredió a Daniel Cataño, jugador de Millonarios.



El hincha fue detenido y castigado con tres años sin entrar al estadio, así como deberá pagar una multa de 23 millones de pesos.



El agresor de Cataño no alcanzó a escapar del ‘10’ de Millonarios, quien alcanzó a ‘cobrar venganza’ de su agresor, y por eso fue expulsado por el árbitro Wilmar Roldán.



Así, ahora Montenegro entablará una demanda a Cataño, aduciendo lesiones personales.



El hincha del Tolima le dijo al ‘Noticiero CM&’ que entablará acciones legales “porque de todas maneras el golpe que recibí siempre es grave”.



Este jueves, Alejandro Montenegro habló con ‘Blu Radio’ y aseguró que “se dejó llevar por las provocaciones” de Daniel Cataño hacia las tribunas.



El aficionado insistió en que el futbolista provocó a la hinchada tolimense, aunque no quiso excusarse en los gestos de Cataño para haberlo agredido.



“El tema es aceptar todos los errores, no podemos limpiar a una persona y a la otra le dañamos la imagen. En ningún momento me estoy salvando de culpas”, agregó Montenegro.