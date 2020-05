¡Ejemplo de superación! Daniel Cataño confiesa su complicado pasado

No ha sido una carrera fácil para el actual número '10', del Deportes Tolima, el futbolista antioqueño recordó varios momentos que como futbolista desea olvidar, pues ahora, con un presente totalmente distinto, ha cambiado su forma de actuar y de pensar con respecto a su estilo de vida.

En declaraciones recopiladas por el diario Marca y Win Sports, el jugador colombiano habló de sus lesiones y vicios que tuvo en distintos momentos de su carrera, que así mismo le sirvieron para darse cuenta de los errores cometidos, y hoy en día es una persona distinta: "Me gustaba mucho el licor y llegaba a los entrenamientos enguayabado. Pero sabía que tenía que correr y rendir en la cancha. Aunque siento que ese estilo de vida me afectó y el cuerpo me cobró...Me gustaba mucho en licor, estar con una y otra mujer, me gustaba la fiesta, me gastaba la plata en los casino. Muchas veces llegué a consumir drogas; ya mi vida estaba tocando fondo y ahí fue que necesite que Dios tocara mi vida".

"Yo consumía varias cosas, 2C-B y marihuana. Me drogaba después de los partidos para estar limpio si me hacían prueba de doping, incluso pagaba exámenes antes de los juegos para saber si todavía había rastros, eso me daba mucho temor", señaló Cataño, quien reveló que en uno de los momentos más cruciales de su carrera conoció a Dios, y él fue quien lo ayudó a enderezar su camino: "Jugaba para Bucaramanga cuando conocí a Dios. En ese momento mi vida no estaba bien, estaba pasando por momentos que pensaba que no tenía salida y llega Jesús y le da un cambio total a mi vida y empiezo a caminar muy diferente".

Cataño, también recordó uno de sus momentos más difíciles. Lejos de todo vicio, estando con Deportes Tolima, sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla, apartándolo un buen tiempo de las canchas: Después de las resonancias, se llegó a la conclusión de que se afectó el ligamento cruzado anterior, el colateral medial y el colateral. No fue una noticia fácil de recibir, ya pensando en la cirugía y en la recuperación".

Actualmente, Daniel Cataño vive su presente como padre de familia, y tras momentos difíciles en el fútbol, vive un presente de superación bajo las leyes de Dios, pues espera seguir creciendo como persona y como deportista.