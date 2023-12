Joana Sanz, esposa de Dani Alves, confesó que casi se quita la vida

El futbolista brasileño Dani Alves completa un año en la cárcel tras ser acusado por violación en una discoteca de Barcelona y más allá de los problemas judiciales, su esposa Joana Sanz ha tenido que lidiar también con aquellos líos.

Más allá de que la reconocida modelo ha tratado de alejarse de esa situación del futbolista y en el que incluso ha hecho papeleos para divorciarse, la verdad es que es algo que la ha dejado marcada y a eso se le suma las duras revelaciones que confesó en su red social de Instagram sobre un intento de suicidio tras perder a su madre.



"A esto le sumamos que mi marido me falla en el momento más duro de mi vida, ya lo dije, tuve un intento de suicidio porque no podía más", mencionó Sanz.



Además, agregó: “Las mujeres somos más sentimentales, si tenemos una mala etapa se soluciona. El hombre busca más una vía de escape rápida, necesita algo nuevo y algo fresco que les haga olvidarse de esa carga, ya sea laboral o de familia".



A esas fuertes declaraciones, también le sumó la actuación de Dani Alves de ocultarle la infidelidad y dejó claro que lo que ella más valora es la sinceridad, pero también saber a qué atenerse para ir a la par.



"A mí con tal de que no me mientan, a mí que me sean sinceros, si te quieres ir de viaje y comerte a cinco, pues avísame, para que vayamos a la par. No me veas la cara de idiota después", finalizó Joana Sanz.