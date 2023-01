Factura de escándalo por posible abuso: se derrumba vida de Dani Alves

Pesadilla es un término inexacto para lo que vive Dani Alves desde el momento en que fue denunciado por una mujer española de 23 de años por presunto abuso sexual y violencia en Barcelona.

El brasileño no levanta cabeza desde el Mundial de Catar, al que llegó esperanzado y feliz a sus 39 años, pero pronto salió eliminado, su suegra falleció y ahora enfrenta una cascada de pérdidas que pasan no solo por su trabajo, pues su club anunció su despido y más acciones legales por cuenta del escándalo, sino, al parecer, también por su matrimonio.



El futbolista cambió, según la prensa española, tres veces su declaración y pasó de asegurar que no conocía a la presunta víctima a reconocer que tuvieron sexo pero por iniciativa de ella. Su Calvario recién empieza pues la jueza del caso ordenó mantenerlo en prisión para evitar el riesgo de fuga. Esto es lo que ha perdido el brasileño aún sin haber sido condenado por la justicia:



El trabajo



"El Club Universidad Nacional rescinde con causa justificada el contrato de Daniel Alves a partir de este día"

anunció Leopoldo Silva, presidente de la Junta Directiva de Pumas de México, el club donde actuó hasta hace unas semanas el lateral.



"Con esta decisión, el club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución que atente contra el espíritu universitario y sus valores. El club Universidad Nacional es una institución que promueve el respeto y el comportamiento íntegro e institucional dentro y fuera de la cancha, de sus jugadores y jugadores porque son un modelo a seguir en la sociedad, en México y en cualquier lugar del mundo y no podemos permitir que la conducta de una persona perjudique nuestra filosofía que ha sido ejemplo de la historia en la formación y desarrollo de jóvenes deportistas en nuestro país", añadió.



No es la única medida pues también se anunció que habrá demandas millonarias por incumplimiento de los términos de su contrato.



Absoluto silencio



El hombre que hacía reír a todos en los vestuarios, que era el amigo fiel, que apareció en Doha consolando a Neymar tras la eliminación de la Copa Mundo, ahora esta absolutamente solo. Ninguna de las figuras de la selección brasileña, empezando por el mediático Ney, o sus famosos amigos personales en una larga trayectoria en el fútbol ha querido verse salpicado en el escándalo y nadie ha pedido solidaridad, paciencia para no condenarlo hasta no conocer un fallo judicial en firme.



¿Sin esposa?

​

Según el reportero brasileño Marcelo Bechler (TNT Sports), quien cita a una fuente cercana a Alves- sin identificarla-, Alves "inicialmente mintió porque está casado y trató de ocultar una infidelidad". Y ese habría sido el origen del escándalo y de las versiones contradictorias que ha entregado ante la justicia.



Según Bechler, "la fuente trató a Joana Sanz (su esposa) como la 'ex mujer' de Daniel Alves", lo que ha hecho que varios medios den por terminada la relación con la modelo.



Lo único que ha pedido Sanz es respeto: "Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana. Apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los dos únicos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía, en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno, gracias". Hasta aquí sigue refiriéndose a Alves como su marido. Pero los últimos detalles de la declaración de la presunta víctima podrían cambiar todo.