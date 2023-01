Dani Alves se confesó: así es su nueva vida en la prisión en Barcelona

El lunes 23 de enero, a Dani Alves lo trasladaron al Centro Penitenciario Brians 2 en Barcelona mientras sigue el juzgado y las respectivas investigaciones sobre el presunto caso de agresión sexual a una joven de 23 años en la discoteca Sutton, por parte del exjugador de Pumas, Juventus, Paris Saint-Germain, y por supuesto, Barcelona de España.



Las declaraciones de la mujer están interpuestos ya, y son más que desgarradoras sobre lo que habría sucedido en esa noche, y en esas instalaciones VIP del recinto Sutton en Barcelona. Dani Alves la habría forcejeado a tener relaciones sexuales, pero como él mantiene en su nueva vida en prisión, se trató de una relación sexual consentida entre los dos actores, y no de una violación. Así lo ha querido mantener en el Centro Penitenciario Brians 2.

Compartiendo celda con Coutinho, un recluso brasileño que también está en la cárcel por una agresión sexual, intenta Dani Alves adaptarse de la mejor manera y ahora es uno más en la prisión. Sin importar de su recorrido, sin importar que es el jugador con más títulos ganados ni nada, así intenta llevar su nuevo estilo de vida, y ha reiterado que está preparado para lo que venga en próximas semanas mientras las investigaciones continúan por el presunto capítulo sexual en la discoteca Sutton.



No hay certeza de cuándo pueda salir de la cárcel Dani Alves, y parece que todo apunta a que la espera será larga. Por esta razón, el brasileño ha intentado llevar su nueva vida de la manera más natural sin pasar por encima de nadie y buscando adaptarse a todo en el recinto penitenciario. De acuerdo con información de 'La Vanguardia', con la periodista Mayka Navarro, ha tenido unos días tranquilos sin problemas con sus nuevos compañeros.



En el Centro Penitenciario, hasta ha disputado partidos de fútbol con sus compañeros de prisión, y así como menciona Dani Alves, "el futbolista se ha quedado fuera, y el Dani que está aquí es uno más. Aceptaré lo que venga". Además, Dani se confesó, dice que en este nuevo estilo de vida, por una relación sexual consentida, o por lo menos así ha vendido la historia en la cárcel, no tiene ningún problema con lo que pase a futuro. "Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada", todo lo anterior con información de Mayka Navarro, periodista de La Vanguardia.