La esposa de Dani Alves vive un drama y hace pedido a la prensa

Joana Sanz sufre por la situación que vive su esposo, Dani Alves, quien fue acusado de un delito de agresión sexual, por violar presuntamente a una mujer en un baño privado de una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre.



El futbolista brasileño está en prisión y su esposa ha reaccionado a su favor, defendiéndolo, apoyándolo y creyendo en su inocencia.



Sin embargo, Joana Sanz está en el peor momento de su vida, pues la detención de Dani Alves se sumó a una tragedia personal de la modelo: su madre falleció el pasado 12 de enero a causa de un tumor maligno de 18 centímetros en su útero.



Dos golpes sin duda desbastadores, por lo que hizo un pedido a la prensa sensacionalista de España, que está a las afueras de su casa sin dejarla en paz.



“Apenas he estado empezando a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de vida”, se pronunció Joana en sus redes sociales.



La modelo pidió que “respeten mi privacidad”, pues pasa por un mal momento. “Tengan un poco de empatía, en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno. Gracias”.