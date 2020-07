¡No es Sao Paulo! Dani Alves escogió el club ideal para su retiro

Considerado como uno de lo mejores laterales derechos de la historia, a sus 37 años Dani Alves ve de a poco llegar el retiro profesional. El exjugador de Barcelona y Sevilla con presente en Sao Paulo, habló con ‘Correio 24 Horas’ sobre su futuro, asegurando que si bien aún le quedan años de fútbol y de contrato, no piensa retirarse en el club donde juega, sino en el club de sus inicios.

"Estoy cumpliendo un sueño jugando en el Sao Paulo, pero Bahia es el club de mi corazón. Todo comenzó ahí. Desde allí llegué a la Selección y me fui a Europa, la gente empezó a conocerme. Ese sería el sueño perfecto antes de parar: regresar para agradecérselo. No prometo jugar mucho, pero puedo hacerlo durante un par de meses", precisó el jugador que tiene 40 títulos en su vitrina.

Finalmente, en el diálogo, Alves que tiene contrato con Sao Pablo hasta diciembre de 2022, recordó el momento más doloroso durante su carrera, señalando la no convocatoria a la Copa Mundo del 2018: "Perderme el Mundial de Rusia 2018. Ese fue el peor momento de mi carrera. Lo único que impide que un deportista lo sea es cuando se lesiona. Al día siguiente, mis amigos y mi familia estaban muy tristes por la situación. Les dije que sabía que era malo, pero que no podía quejarme de la vida. Miren todo lo que Dios me ha proporcionado. Lo único que pensaba era que la vida estaba poniendo a prueba mi fortaleza", finalizo.