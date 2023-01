Dani Alves a prisión: la impactante reacción de su esposa, Joana Sanz

Dani Alves vive un infierno al ser acusado de un delito de agresión sexual, por violar presuntamente a una mujer en un baño privado de una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre.



El futbolista brasileño ha sido enviado a prisión sin fianza por este caso, y el Pumas de México, donde venía jugando, decidió sacarlo de la institución y terminar su contrato por justa causa.



Ante la situación, la pareja de Dani Alves, Joana Sanz, reaccionó en sus redes sociales.



Horas antes de que el futbolista Dani Alves fuera enviado a prisión, su esposa, la modelo Joana Sanz, posteó un mensaje en redes sociales. “Together...” (Juntos, en inglés) es lo que escribió Sanz junto a una foto en la que se ve su mano y la de su marido, entrelazadas.



Historia de Joana Sanz en Instagram Foto: Historias de Instagram de Joana Sanz (@joanasanz)

Joana habló también con ‘Antena 3’ sobre la denuncia que comenzó a hacerse pública la primera semana de enero: “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí; yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.