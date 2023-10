Cambió a una 'barbie' por actriz de cine bisexual: ¿usted qué haría?

Puede que el nombre de Niklas Bendtner, quien se hiciera famoso como jugador del Arsenal e internacional danés, no le diga mucho. Pero ahora, sin duda, lo hará.

El exfutbolista fue noticia por su adicción al alcohol y al juego, lo que precipitó su retiro prematuro, a los 33 años. Y ahora vuelve a las primeras planas, pero no precisamente por asuntos deportivos.



La prensa rosa publica su particular decisión de dejar a una ex reina de belleza sueca por una estrella de cine bisexual.



La modelo sueca Clara Linnea Wahlqvist, ex representante de Suecia en Miss Universo, confirmó en sus redes sociales que ella y Bendtner. Muchos no creyeron que la decisión de la bella rubia de 24 años, a quienes muchos compararon con la famosa barbie, no era real pues ella y el danés mantienen sus fotos juntos en las redes sociales, pero ella mismo lo confirmó.



“Después de recibir muchas preguntas y de que los periódicos escribieran al respecto, puedo confirmar que Nicklas Bendtner y yo rompimos recientemente. No hay rencor entre nosotros, simplemente queremos cosas muy diferentes en la vida". dijo en sus redes. ¿Quién es la nueva soltera? Conózcala:



¿Qué pasó si parecía que por fin 'sentaría cabeza' el necio ex jugador? Quien, más bien. Según Se og Hor, la la revista danesa más vendida en el país, Bendtner ha disfrutado recientemente de un viaje romántico a Roma con Sus Wilkins, de 34 años.



¿Quién es ella? Una actriz de cine para mayores de edad reconocida por su películas de índole bisexual y por su activismo en la lucha por el reconocimiento a los derechos de la comunidad LGTI. Recientemente terminó una relación de diez años con la cantautora de R&B Freja Kirk, de 36 años.



Así luce la bella Sus: