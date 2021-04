¿Estrellas de fútbol son tacañas? Actriz porno los pone en evidencia

Pues no, después de saber lo que se supo en Inglaterra, muchas mujeres mataron un poco el sueño del príncipe azul en el fútbol.

La encargada de revelar la verdad es la hermosa Shona River, quien participó en un sugestivo podcast llamado '¿Cómo convertirse en estrella porno?'



Allí contó que a los futbolistas de la Premier League no les gusta pagar por sexo y "esperan que las escorts trabajen gratis. Esperan que estés con ellos porque son famosos, pero en realidad no quieren salir contigo. Te quieren como una chica secundaria en las sombras. El hecho de que tengan mucho dinero no significa que quieran ser generosos".



¿Ah no? Ella misma contó que había tenido como clientes a al menos tres futbolistas del Manchester United y que con uno tuvo una situación algo incómoda: "Me quitó los 200 euros que me dio para pagar la pizza. Probablemente estaba lastimando su ego que me estaba pagando".



La actriz no reveló los nombres de sus clientes en el podcast y no faltaron los medios que contactaron al club en busca de una información que, generalmente, está protegida por acuerdos de confidencialidad. Serán tacaños los futbolistas, a juzgar por lo que cuenta la húngara Shona River, pero no tontos...