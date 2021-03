¿Tan difícil está la conquista? Neymar habló de su cuenta en Tinder

El aislamiento, el tapabocas, la pandemia... no son precisamente días fáciles para la conquista y eso hace que muchos se pongan creativos en las aplicaciones de citas para no pasar inadvertidos.

Es lo que, al parecer, intenta algún usuario, quien ha decidido usar los datos, fotos e información general de Neymar Jr para hacerse algo más atractivo en las redes.



Ha sido el propio futbolista quien negó que la cuenta que existe a su nombre sea suya. Pero lo hizo hasta con buen humor.



"Espero que quien esté usando el Tinder con mi nombre... me esté representando bien". Además, el posteo fue acompañado con muchos emojis de risa".

Espero que quem esteja usando o tinder com meu nome... esteja representando bem hein 🤣🤣🤣🤣 #NaosouEu #ÉFAKE — Neymar Jr (@neymarjr) March 21, 2021

El rumor partió de una cuenta famosa de Instagram, con muchos seguidores en Brasil.



'Gossip do Dia' publicó en Instagram la noticia sobre un seguidor que encontró el perfil y que encontró que había sido verificado. De hecho, aprovechaban para preguntar si le darían Like. El mismo Neymar respondió en IG a esa publicación diciendo: "quien lo esté usando debe estar divirtiéndose.. Infortunadamente no es mío".