¡No le gustó! Jugador bloqueó a fan que prometió foto si hacía gol

¿La moda no incomoda? No en todos los casos. Hay quienes sí sienten que, por mucho que sea tendencia, no tiene nada que ver con ellos y lo manifiestan públicamente.

Es el caso de Leonardo Castro, quien decidió bloquear a la última hincha que prometió foto si el marcaba para Independiente Medellín.



Así fue como la bella Valentina Giraldo se unió a la moda que ya había impuesto la hincha del Cali, Faizuly Martínez:





Porque el público lo pide, JAJAJAJAJ si Leo Castro mete un gol en liga, me pongo pues la diez yo; la foto la subo a Instagram @valeriagiraldotoro 😱😱🤣🤣 https://t.co/ErvpjQYK96 pic.twitter.com/Xrm0Y5TvRt — VALERIA GIRALDO TORO (@valeriagiraldot) March 5, 2021



Ocurre que no había anotado en 12 juegos de la Liga Betplay y tal vez por eso la seguidora del rojo se animó a plantear el reto. Este fin de semana, justamente, Castro marcó en el empate 2-2 contra Pasto.



Y aunque se esperaba la foto, lo que la abogada compartió fue sorprendente: el futbolista decidió bloquearla en Twitter.



"Pueden creer que Leonardo Castro me bloqueó? Me etiquetaron en uno de sus tantos memes, e igualmente lo etiquetaron a él, fui a ver y “oh sorpresa” por Diossss yo no siento ningún tipo de atracción por un hombre comprometido, además yo también tengo mi noviooo", escribió la influenciadora.

Ustedes pueden creer que Leonardo Castro me bloqueó? Me etiquetaron en uno de sus tantos memes, e igualmente lo etiquetaron a él, fui a ver y “oh sorpresa”😐 por Diossss yo no siento ningún tipo de atracción por un hombre comprometido, además yo también tengo mi noviooo😐 pic.twitter.com/kSeK6FK0JQ — VALERIA GIRALDO TORO (@valeriagiraldot) March 22, 2021

"Yo no sé cómo están tomando esto, no sé si esto le trajo problemas a alguien, y me parece increíble donde si especifiqué ya, pero vuelvo y especifico: MI RETO ES CON LA HINCHADA... A mí jamás me interesó él y ahora menos por Dios y llevo toda mi vida siendo hincha del DIM", añadió.



Lo cierto es que Castro ha decidido bloquear a una bella fanática por referirse a su rendimiento y plantear retos sobre eso. ¿Lo seguirán otros? Muchas han dicho que no les interesa ganar seguidores en sus redes sociales, lo que acaba siendo una especie de 'daño colateral' cuando proponen fotos sobre la base de jugadores que hacen gol. ¿Quién gana? ¿Quién pierde?