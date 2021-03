¿Demasiada honestidad? Esposa de futbolista confiesa sus líos sexuales

¿Los trapos sucios se lavan en casa? No los de Tamara Gorro, esposa del futbolista Ezequiel Garay.

La atractiva española ha causado revuelo en las últimas horas al confesar que su matrimonio no es ni parecido a la relación que tenía cuando se casó, en 2012.



En un podcast donde se hablaba de sexo en las relaciones largas, la presentadora dijo: "si me preguntas si todavía tengo el mismo apetito sexual que antes, mi respuesta es no", dijo, sin tapujos.



"No sé si es por falta de tiempo o por falta de ganas, pero la verdad es que no, no las tengo. Pero así es como es. Amo a mi esposo. Pero no quiero tener sexo con él todos los días, ya que estoy exhausta. Creo que mucha gente se identificará conmigo", añadió.



Garay no la pasa bien justo ahora, cuando está en búsqueda de un equipo, recuperado ya de una grave lesión y tras haber superado el coronavirus covid-19. Probablemente este tipo de confesiones no sea el impulso que esperaba...