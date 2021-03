Desenfreno, orgías, sexo y otras cuantas confesiones de Hernán Crespo

Hernán Crespo no siempre fue el hombre aplomado, duro y recio que se puede ver hoy en el banquillo de Sao Paulo.

En entrevista con Esporte, el exjugador contó que hizo todo lo que correspondía a sus años de juventud: "Famosos, jóvenes… Y haces de todo… Pruebas… Bueno, no todo… Te aprovechas… No me perdí de nada", contó.



Crespo contó que participó en varias orgías, en las que había hombres y mujeres: "¡Siempre más mujeres!", dijo el actual DT.



De hecho, vale recordar que hace unos meses, su amigo, el colombiano Faustino Asprilla, contó una anécdota más sobre la agitada vida privada de Crespo: "yo tenía unas amigas colombianas, así que llamé a Natalia, que justo estaba esos días en Parma; los presenté y le pedí que saliera con Crespo, y comenzaron a salir y a ‘pegarle a ese peluche’, y Hernán no paró de hacer goles. ¡Problema solucionado!”, contó, en una charla con el 'Pibe' Valderrama.



Pero entonces, en 2002, el argentino conoció a su esposa, Alessia Rossi Andra, y la aventura terminó: "la verdad es que cuando conocí a mi esposa, paré. Hice mi debut en el fútbol a los 18 años, conocí a mi esposa a los 27 y nunca me presenté con una novia en casa hasta mi esposa, así que siempre estuve soltero hasta esa edad. Hoy no me lo pierdo y estoy feliz con lo que tengo y con mi familia”.



La pareja se casó en 2005 y son padres de sus hijas Nicole y Sofia.



El delantero se retiró en 2012 tras pasar por Parma, Lazio, Inter, Chelsea y AC Milan, marcando 300 goles. Se coronó campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia y hoy dirige a Sao Paulo.