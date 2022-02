El frío fue el protagonista en el juego de Estados Unidos vs Honduras

En el juego válido por la fecha 11 de las Eliminatorias Concacaf donde Estados Unidos venció a Honduras 3 goles a 0. Los jugadores y árbitros tuvieron que jugar muy abrigados, teniendo en cuenta que en la ciudad Saint Paul de Estados Unidos la temperatura estaba entre los -22 y los -30 grados centígrados durante el partido.



La sensación térmica fue tan baja que el juez central jamaiquino Oshane tuvo que inventarse una especie de ‘pasamontañas’ para poder proteger su cabeza y sus orejas del frío, mientras que el guardameta de Honduras Luis López Fernández fue sustituido en el inicio de la segunda parte luego de que fuera diagnosticado por hipotermia, en su lugar estuvo Edrick Menjívar.



Por medio de sus redes sociales la Federación de fútbol de Honduras notificó que dos jugadores no regresaron al terreno de juego en la segunda parte, luego que en el camerino el departamento médico los diagnosticara con hipotermia, ambos jugadores fueron tratados médicamente en el camerino durante la segunda mitad.



Luego de finalizar el partido el estratega Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez habló sobre las circunstancias del clima y dio una fuerte crítica a la Selección de Estados Unidos.



“No es normal, es inconcebible que un poderoso en todos los sentidos te traiga acá para hacer un partido y sacar un resultado. No ha empezado el partido, pero no veo la hora que se acabe. Porque no es para disfrutarlo, es para sufrirlo” afirmó el colombiano.



Con la victoria, Estados Unidos se ubica en la segunda posición con 21 unidades, mientras que Honduras es último con tan solo tres puntos.