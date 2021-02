¿Cuándo probará el FIFA 21? Los videojuegos favoritos de James

James Rodríguez realizó este jueves su tercera transmisión de la semana en Twitch, en el que se ve jugando videojuegos con varios amigos. Su compañero de Selección, Mateus Uribe, y el jugador de baloncesto Braian Angola, fueron algunos con los que jugó en su más reciente aparición en la plataforma.



Al jugador del Everton le encanta el juego de estrategia militar Call of Duty: Warzone. Ese ha sido el que practica en los últimos días. Y mientras se divierte, va respondiendo a sus seguidores algunas preguntas, recomendaciones o peticiones.



Uno de los miles de usuarios que sigue a James en Twitch le preguntó cuándo iba a jugar FIFA 21 mientras que hacía transmisión en vivo. El futbolista, goleador del Mundial 2014 con Colombia, respondió enfáticamente y contó cuáles son sus videojuegos preferidos.



“No, no me gusta jugar FIFA. Me gusta Call of Duty, juego NBA, y próximamente jugaremos GTA (Grand Theft Auto), que lo juego desde hace mucho”, confesó el colombiano.



Así que va a ser difícil ver a James en Twitch jugando al fútbol en su consola.