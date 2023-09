¿Qué pasó con Armando Benedetti en partido Colombia vs Venezuela?

En este video queda clarísimo que a quien le gritan es a una persona que estaba detrás de mi, de mi esposa y de mi hijo, y que me insultó delante de ellos. Al medio tiempo, fue él quien se movió de sitio en el estadio. Gracias por la solidaridad a quienes estaban alrededor. pic.twitter.com/8ADgtuMLvL

Y no sólo esto, además tuve que intervenir para que al señor que nos ofendió no le pegaran por meterle política a un partido de fútbol. https://t.co/ljpoH8b4Cr

Repito para los aficionados y creativos: llegué dos horas antes que iniciara el partido, me quedé los 90 minutos y NADIE me abucheó. Todo fue mamadera de gallo y solidaridad. Por el contrario, la persona que me insultó fue quien tuvo que irse de su puesto.