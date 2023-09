Cruce entre Amaral y Luis Arturo Henao: reacción del DT de Nacional

Atlético Nacional perdió 1-0 contra Independiente Medellín, en una nueva versión del clásico antioqueño en la fecha 10 de la Liga BetPlay Dimayor II-2023.



Más allá de la derrota, a los hinchas verdolagas les sigue preocupando el estilo de juego en el equipo que conduce técnicamente el brasileño William Amaral, pues piden más posesión y mayor eficacia y jeraraquía.



Así, Luis Arturo Henao, estadígrafo, panelista de ESPN, y reconocido seguidor de Nacional, bajó a la sala de prensa a confrontar a Amaral, haciéndole un picante cuestionamiento al DT… el cruce fue directo y ambos encararon sus posturas.



“Nacional, por historia, por su grandeza, siempre sometió a los rivales. Esta vez este Nacional tiene algo especial: frente a los rivales de su misma estatura, siempre es sometido. Eso es lo que más extraña la hinchada, porque Nacional perdió esa jerarquía, ese dominio sobre los rivales de la misma estatura”, fue la intervención de Luis Arturo Henao.



“¿Fue así en el partido contra América?”, replicó de inmediato Amaral. Al fondo de la rueda de prensa se escuchó que Henao dijo: “Fue la excepción”, y recordó partidos con rivales como “Racing, Millonarios”.



Así, William Amaral le contestó al experto en datos históricos y estadísticas: “No es todo… ¿En qué tiempo fue que Nacional sometía a todos los rivales en su casa? Hoy el fútbol moderno está muy igualado; yo también y los jugadores quisieran hacerlo así, pero no es tan fácil. Los equipos de la liga colombiana están en un nivel muy similar, con entrenadores de muchísimo nivel, así que ahora es muy complejo”.