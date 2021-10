Vélez le habla a Díaz: 'no se deje llevar, no le ha ganado a nadie'

Luis Díaz entró en la lista de 32 finalistas de la Federación de Historia y Estadística, que busca al mejor futbolista del mundo en el año. Es una gran alegría, sin duda. Pero también puede generar dudas.

Para el analista Carlos Antonio Vélez, por ejemplo, puede llegar a ser una razón de preocupación: "Me alegra mucho que Díaz aparezca en listas de los más destacados. Desde ayer está en una lista de nominados por la Federación Internacional de Estadística. Me encanta, pero a la misma vez me da miedo", dijo en Antena 2.



"Yo conozco el ecosistema en el cuál habito y sé del folclorismo de todos, de muchos en la prensa y cuando a estos muchachos los nominan a esas categorías, se crea una aureola y empiezan a pedir más de lo que realmente se puede dar", detalló.



"Esta no es una entidad oficial, no tiene que ver con FIFA, no corresponde a ninguno de los entes futboleros del mundo. El único premio que yo quiero para Díaz es que Dios le regale madurez, la cabeza bien puesta y que tenga los pies sobre la tierra. Que el entorno no lo vaya a perjudicar porque ahí siempre aparecen los amigos de la fama. El éxito tiene muchos amigos y el fracaso es huérfano", añadió Vélez.



Habría que tener la cabeza muy fría: "Esos amigos siempre van a estar ahí para sacar ventaja, como vampiros. Cuando aparecen este tipo de cosas, inmediatamente saltan los amigos del éxito", dijo Vélez.



El mensaje de Vélez para Díaz es claro: "Usted es muy joven y va muy bien. Ha hecho goles muy importantes. No se deje llevar por lo malo, usted todavía no le ha ganado a nadie. está en camino; cierre los oídos para que no se vaya a perder en el camino. está caminando por el sendero del éxito. Pies sobre la tierra, aprovechar esta oportunidad y por sobretodo, no crea en todo lo que le digan".