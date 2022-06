A Luis Díaz le llega una crítica por jugar amistosos en La Guajira

Luis Fernando Díaz sigue siendo sensación en Colombia por estos días. No importa que no esté en competencia con el Liverpool, pues en sus vacaciones se ha dejado ver acompañado de familiares, amigos y mezclándose con gente del común.



Por estos días, ‘Lucho’ ha sido noticia porque se encuentra en La Guajira y ha estado participando en partidos amistosos aficionados, y en los populares ‘picados’ de barrio, dejando ver que no olvida sus raíces y quiere agradecer el apoyo de sus paisanos.



Sin embargo, llegó una fuerte crítica por esos amistosos, que ponen en riesgo la integridad física de una de las figuras del Liverpool.



🙌🏼 Luis Díaz anotó un gol en un partido en Riohacha y la gente invadió el campo para abrazarlo.



Luis Díaz anotó un gol en un partido en Riohacha y la gente invadió el campo para abrazarlo.