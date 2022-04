Cristiano y Georgina reciben mensajes de solidaridad tras dura pérdida

El Real Madrid emitió un comunicado este lunes en el que muestra, de parte de su presidente, Florentino Pérez, y su Junta Directiva, “todo” su “cariño y afecto” al futbolista portugués Cristiano Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez, tras anunciar que ha fallecido uno de los dos hijos gemelos que esperaban.

“El Real Madrid CF, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de uno de los hijos que esperaban nuestro querido Cristiano Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez”, comenzaba el texto en la página web del club.



“El Real Madrid se une al dolor de toda la familia y quiere mostrarles todo nuestro cariño y afecto”, continúa en referencia al que fue futbolista del Real Madrid entre 2009 y 2018 y es el máximo goleador histórico del club con 451 tantos.



Además, su actual club, el Manchester United, también compartió unas palabras de apoyo: “Tu dolor es nuestro dolor. Mandamos todo nuestro amor y fuerza a tu familia en estos momentos”, escribió en sus redes sociales.



Tanto Cristiano como Georgina comunicaron la noticia durante la tarde de este lunes. "Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad", señalan ambos en las redes sociales.



"Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos", concluyen Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. El pasado 28 de octubre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron que esperaban gemelos.



Además del Real Madrid y el Manchester United, otros clubes del mundo y futbolistas, han mostrado su solidaridad con la familia por la terrible pérdida.

The thoughts and condolences of everyone at the Premier League are with you and your family, Cristiano. — Premier League (@premierleague) April 18, 2022

Everyone at Tottenham Hotspur sends our thoughts and condolences to you and your family 💙 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 18, 2022

All of us here at Liverpool FC send our deepest condolences to you, Georgina and the family ❤️ — Liverpool FC (@LFC) April 18, 2022

🤍 Our thoughts and deepest condolences are with you and your family — Leeds United (@LUFC) April 18, 2022

Our sincerest condolences ❤️ — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) April 18, 2022