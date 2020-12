Cristiano Ronaldo y el mensaje más emotivo para recibir el 2021

Cristiano Ronaldo terminó el 2020 recibiendo el premio al Mejor Jugador del Siglo en Dubái, así que tiene mucho para agradecer. Y recibe el 2021 acompañado de sus hijos, su esposa (Georgina Rodríguez) y sus familiares.



Y en su cuenta de Instagram, CR7 decidió enviar un emotivo y esperanzador mensaje a sus seguidores, resumiendo el 2020 y, fiel a su estilo de superación, dejando claro que el 2021 debe servir para unirse y trabajar para mejorar. Así fue su mensaje y saludo de feliz año.



“2020 no fue un año fácil, de eso no hay duda. Nadie puede ser indiferente ante el dolor y el sufrimiento que COVID-19 trajo al mundo.



Pero ahora es el momento de recuperarse y demostrar que, juntos, podemos marcar la diferencia. Porque no importa cuán dura sea la caída, lo que realmente nos define es la forma en que nos ponemos de pie y lo rápido que estamos preparados para enfrentar nuevos obstáculos.



Así que tratemos de convertir 2021 en un punto de inflexión, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Porque todos nosotros, y me refiero a todos nosotros, aún podemos convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Y si lo hacemos todos juntos, ese podría ser el secreto para mejorar las cosas.



¡Feliz año nuevo! ¡Y que 2021 sea un año para recordar siempre por las mejores razones!”.