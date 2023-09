Cristiano y Neymar, los grandes ausentes al Balón de Oro 2023

Tras conocerse los 30 nominados al Balón de Oro 2023 este miércoles, France Football generó controversia porque entre los finalistas brillaban por su ausencia dos de los mejores del mundo.



Ese es el caso del portugués Cristiano Ronaldo y el brasileño Neymar que no fueron elegidos entre los 30 que optarán por el prestigioso premio que se entregará el próximo 30 de octubre en París.



En el caso del luso, se ausenta por primera vez a un Balón de Oro desde 2003 y parece que su buena participación en Al Nassr no fue suficiente para France Football para elegirlo en los 30 finalistas.

De esta manera, esta no elección en el Balón de Oro pone fin a una era de 20 años en donde el portugués ganó cinco veces el galardón y fue nominado en 18 ocasiones.



Por otro lado, otra gran ausencia que destaca es la de Neymar que en este caso no tuvo una buena temporada en PSG a causa de las lesiones y con Brasil decepcionó en el Mundial de Catar ya que la Canarinha solo llegó a cuartos de final.



El brasileño no vuelve a entrar a los 30 finalistas por segundo año consecutivo y sigue sin ganar el galardón pese a ser uno de los jugadores más habilidosos del mundo.