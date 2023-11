Cristiano Ronaldo, en la mira: presunta estafa por criptomonedas

Cristiano Ronaldo ha sido noticia en Al-Nassr por su buen rendimiento, pero ahora lo es por una presunta estafa millonaria.

El portugués podría llegar a verse envuelto en un escándalo de presunta estafa de parte de la empresa Binance, que promueve criptomonedas, según informó la BBC.



Según la fuente, el estelar futbolista podría enfrentar una demanda en La Florida (Estados Unidos) por haber "promocionado, asistido y/o participado en la compra y venta de valores no registrados en coordinación con Binance".



el presidente de la SEC, Gary Gensler, explicó sobre este caso: "Cuando las celebridades respaldan oportunidades de inversión, incluidos los valores de criptoactivos, los inversores deben tener cuidado de investigar si las inversiones son adecuadas para ellos, y deben saber por qué las celebridades respaldan esas oportunidades".

Según explicó la BBC, Cristiano Ronaldo lanzó en 2022 su primer token de criptomoneda con Binance, una de las mayores intercambiadoras de 'criptos' del mundo, por lo cual podría enfrentar problemas legales.



El problema es que, en la campaña publicitaria en la que participó, el propio Cristiano ofrecía "recompensar a los fanáticos por el apoyo que recibe" al comprar las criptomonedas, una forma de "activo" virtual que no tiene ningún respaldo y no existe en la vida real.