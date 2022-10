Cristiano Ronaldo estalla: nueva mala cara por salir del partido

Manchester United no pudo con Newcastle este domingo en Old Trafford: empató 0-0 y no encontró la clave del gol para sumar tres puntos que eran importantes para mantenerse en el top 5 de la Premier League.



El técnico Erik ten Hag volvió a tener un desencuentro con Cristiano Ronaldo, pues en busca de variantes, lo sacó del partido a los 70 minutos, y en su lugar ingresó Marcus Rashford.



Cristiano hizo mala cara desde que vio el tablero electrónico y reaccionó de la peor manera mientras salía del campo de juego. Decía cosas y cuando llegó al banquillo estalló: movía la cabeza en gesto de desaprobación a la decisión de Ten Hag.



CR7 estaba amonestado y tal vez por eso el entrenador lo sacó. Lo cierto es que fue el único cambio que hizo el United. ¿Estallará nuevamente la crisis?