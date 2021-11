Cristiano Ronaldo tuvo lindo gesto con una niña en la Eliminatoria

Portugal no pudo ganarle a Irlanda este jueves, en partido del grupo A de la Eliminatoria europea al Mundial de Catar 2022, y el 0-0 dejó al seleccionado luso a la espera de la última fecha (recibe a Serbia) para confirmar su clasificación mundialista.



Cristiano Ronaldo no pudo anotar y la afición irlandesa se metió con el astro durante todo el partido, para tratar de presionarlo y no darle oportunidad a anotar.



CR7 se salvó de una lesión en su espalda, pues sufrió un golpe que, para fortuna del portugués, no le trajo una mala pasada.



Al finalizar el partido, una niña logró meterse al campo de juego y acercarse a Cristiano. La pequeña, emocionada hasta las lágrimas, fue abrazada por CR7, quien se portó de buena manera y le regaló su camiseta.