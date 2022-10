¿Mensaje de despedida? Cristiano habló de respeto y sobre su futuro

Manchester United derrotó 2-0 a Tottenham en Old Traford, donde las miradas de nuevo fueron hacia Cristiano Ronaldo, quien se quedó sin la posibilidad de ser titular en el equipo de Ten Hag, pero esta vez tras no ver ningún minuto de juego, decidió marcharse al camerino dejando prácticamente tirado a sus compañeros y no paran los señalamientos hacia él por su comportamiento.



Sin embargo, tras los comentarios sobre sus actitudes, Cristiano Ronaldo no aguantó y habló a través de sus redes sociales entregando un sentido mensaje, donde dejó claro de sus objetivos con Manchester United y lo que quiere para su futuro.



“Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. no he cambiado, soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando fútbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones”, dijo Cristiano Ronaldo.



Igualmente, el delantero portugués hizo un recuento de su carrera como futbolista de élite en la que comenzó desde muy joven y el respeto que tuvo hacia los más experimentados durante su formación.



“Los jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por eso, más adelante, siempre he tratado de dar el ejemplo yo mismo a los jóvenes. A veces, el calor del momento saca lo mejor de nosotros”, comentó Cristiano Ronaldo sintiéndose impotente por las decisiones que tomó contra Tottenham.



Por último, el astro dejó en claro su futuro con Manchester United y anunció que seguirá dando lo mejor de sí mismo para mejorar su rendimiento y así poder ayudar al equipo a lograr grandes cosas en la temporada.



“En este momento, siento que debo seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cualquier juego. Ceder a la presión no es una opción. nunca lo fue Esto es el Manchester United, y unidos debemos resistir. Pronto estaremos juntos de nuevo”, finalizó Cristiano Ronaldo.