Cristiano Ronaldo y su versión de infidelidad con Daniella Chávez

Cristiano Ronaldo no soportó que la modelo chilena Daniella Chávez diera una versión sobre una supuesta relación íntima con el futbolista portugués y una infidelidad a Georgina Rodríguez.



El actual jugador de Al Nassr, de Arabia Saudita, reaccionó a la versión de la reconocida modelo de ‘Onlyfans’, que publicó en redes una acusación muy grave, y que pondría en riesgo la relación de CR7.



“Si alguien tiene sexo con otra persona que no es su pareja, pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones, ¿eso es infidelidad? ¿Entonces con Cristiano Ronaldo somos infieles? Sólo fue sexo y con permiso por mi lado, ¡De él no! El sexo libre también existe (…) Tengo hasta video, pero no se puede subir porque es su privacidad y estamos sin ropa”, aseguró Daniella en sus redes sociales.



El diario ‘Correo de Madeira’ encontró respuesta a esa versión de la modelo chilena. Un portavoz de CR7 sostuvo tajante que “esto es completamente falso y difamatorio”, calificando las declaraciones de Chávez como una estrategia para desestabilizar la relación del futbolista con su pareja, Georgina Rodríguez.