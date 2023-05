Cristiano lució su nueva adquisición valorada en un millón de euros

Cristiano Ronaldo es sin duda uno de los futbolistas con más fortuna actualmente y es por ello que una que otra vez se permite comprarse varios lujos que otros no pueden acceder.



Y es que tras su llegada a Arabia Saudí, Ronaldo sigue como imagen de varias marcas de lujo como es el caso de la firma de relojes, Jacob & Co, de quien ha lucido uno de sus últimos relojes, el Caviar Tourbillon Baguette de zafiros azules.



Cristiano mostró su nuevo reloj en su perifl de Instagram donde se le ve en la terraza de su casa y donde sacó la lujosa pieza que está valorada en al menos 850.000 euros.

El reloj es uno de los más sofisticados de la actualidad ya que posee un movimiento tourbillon con una caja, una esfera y las asas de oro rosado de 18 quilates y con 424 zafiros azules de talla baguette. Además, en la caja del reloj se aprecia el nombre de la marca.



Este no es el primero reloj que la marca le da a CR7 ya que el jugador cuenta con su propia colección en donde resaltan el ‘Flight of CR7 Baguette’ de 115.000 euros y el ‘Heart of CR7 Baguette’ de 105.000 euros.