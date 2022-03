Pérdida millonaria para Cristiano Ronaldo: el mal año pasó factura

Cristiano Ronaldo y el Manchester United no ha sido el reencuentro perfecto. Los resultados en Premier y la eliminación en octavos de Champions, dejó la decepción entre los aficionados. El momento que vive el portugués no es el mejor, sin poder estar cerca de competir por la orejona y luchando por ingresar a la próxima edición.



Las consecuencias no solo son desde el aspecto deportivo, sino desde lo económico, donde las pérdidas son millonarias, por la decepción del proyecto deportivo en Old Trafford.



De acuerdo a información del diario The Sun, Cristiano Ronaldo perdería una suma de seis millones de euros, aproximadamente, por conceptos de bonos por objetivos. Entre esos premios, estaban el conseguir la Premier League.



Por lo pronto, Cristiano Ronaldo deberá luchar el cupo a Catar 2022, cuando Portugal se enfrente a Macedonia.