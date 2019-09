¡Sonríe Cristiano! Encontró a la mujer que le ayudó en su niñez

En el último tiempo Cristiano Ronaldo ha concedido varias entrevistas en las que ha dejado ver su lado más humano. Precisamente, en dialogo con la cadena de británica 'ITV', el portugués contó como en su infancia algunas mujeres le regalaban hamburguesas cuando no tenía para comer, y aseguró que su deseo era encontrarlas para invitarlas a cenar y agradecer todo lo que hicieron por el. Este jueves ha aparecido la primera mujer de las mencionadas por el luso.

Durante su relato, Ronaldo aseguró que a la edad de 12 años ya vivía en la pensión de Sporting de Lisboa, y que su situación económica muchas veces no le permitía cenar en las noches. Es por eso, que en las noches junto a varios jóvenes que se encontraban en la misma situación, se acercaban a un lugar de comidas rápidas para pedir las hamburguesas que sobraran.



"Tenía 12 años y no tenía dinero. Además vivía con otros jugadores de mi edad de otras partes de Portugal. Recuerdo que había un McDonald's cerca de la pensión donde pedíamos las hamburguesas que sobraban y una señora llamada Edna y otras dos chicas siempre nos daban alguna", contó el cinco veces ganador del Balón de Oro.

En la entrevista, el jugador también reveló que le gustaría encontrar a las mujeres para invitarlas a cenar y poderles agradecer todo lo que hacían por él, y por el resto de los jugadores. Pues en Portugal se dieron a la tarea de buscar a dichas mujeres, y la cadena radial 'Renascenca' logró entrevistar a Paula Leca, una de las personas que regalaban hamburguesas a Cristiano.



La mujer señaló que regalaban las hamburguesas que sobraban casi todas noches, pues era cotidiano que los jóvenes pasaran a pedir comida, y como recuerda con cariño a Ronaldo, a pesar de que muy pocos le creyeran que había conocido al capitán de la selección de Portugal.

"Todavía me río de todo eso ahora. Ya se lo había contado a mi hijo, pero pensaba que era una mentira porque no podía imaginar que su madre le diera una hamburguesa a Cristiano Ronaldo. Mi esposo ya lo sabía, porque a veces él me iba a buscar al trabajo por la noche y también lo veía", aseguró.



Paula también aseguró que aceptaría gustosa la invitación del jugador de Juventus. "Si me invitara a cenar, iría seguro. Lo primero que haría sería agradecerle y durante la comida tendríamos tiempo para recordar esos momentos", dijo durante la entrevista.

Ahora solo queda esperar de que manera planea mostrar su agradecimiento Cristiano Ronaldo, y si el resto de las mujeres que lo ayudaron en su infancia aparecen, pues aún no se sabe nada sobre ellas.