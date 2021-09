¿Cuánto cuesta ver el regreso de Cristiano a Manchester? Altos precios

En Inglaterra todos están a la expectativa del regreso de Cristiano Ronaldo a la Premier League. Los hinchas del Manchester United están en cuenta regresiva, pues el sábado 11 de septiembre tendrán la oportunidad de presenciar el regreso del astro portugués a Old Trafford.



Ese día, el equipo que dirige Ole Gunnar Solskjaer enfrentará a Newcastle United, y todos esperan que Cristiano salte al campo de juego con su eterno número ‘7’. Y para ser testigo presencial, ya se están revendiendo las entradas en portales web…los precios son de locos.



Según informa ‘The Times’, muchos revendedores están aprovechando que ya no se pueden adquirir entradas por parte del club de Mánchester, así que en la internet hay especulación con los precios y quieren sacar una gran tajada de la fiebre por Cristiano.



Los precios alcanzan hasta las 700 libras esterlinas, que son 815 euros. En pesos colombianos, estamos hablando de que una entrada para ver el regreso de Cristiano Ronaldo a Manchester United tiene un precio de casi 3 millones setecientos mil pesos ($3.700.000), que se venden en el sitio web ‘Live Football Tickets’.



En otro portal, ‘Stubhub’ hubo entradas que alcanzaron la astronómica cifra de 2.500 libras (13 millones de pesos), pero el proveedor eliminó rápidamente la oferta.



El Manchester United ya recomendó no comprar las boletas en reventa, pues podrían no ser válidas a la entrada al estadio Old Trafford y serían engañados, decepcionados y sin ver al hombre de 36 años volver a casa.