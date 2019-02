'Estoy destruida, pero Cristiano me está cuidando'. Georgina Rodríguez

Tras la muerte de su padre hace pocos días, la modelo española asegura estar bien gracias a Cristiano Ronaldo. En el cumpleaños del jugador de la Juventus se le vio un poco más animada y motivada por la celebración del portugués.

“Este es el momento más difícil que he experimentado. Estoy destruida, pero Cristiano me está cuidando en estos momentos de tristeza", declaró la modelo. Luego al ser cuestionada sobre un posible matrimonio con el delantero portugués respondió: “¿Si me pidieras que me case con él? Todavía no, pero me gustaría mucho".



Por su parte, cabe recordar que Cristiano Ronaldo cumplió 34 años el martes 5 de febrero. En la celebración de esta fecha especial se le vio acompañado de su familia y amigos más cercanos en un evento privado.