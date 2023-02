Cristiano Ronaldo: así es la mansión a la que se mudó en Arabia

Luego de unos meses de adaptación, Cristiano Ronaldo ya se empieza a acoplar a su vida en Arabia Saudita en donde estará por los próximos tres años en caso de cumplir su contrato con Al Nassr.



Y es que tras vivir en un hotel ubicado en el rascacielos más lujoso del país, el astro luso ya se ha mudado a su nueva casa y lo hizo junto a su madre, Dolores Aveiro quién está de vacaciones.



Según lo informado por el diario ‘The Sun’, Ronaldo estaba pagando una cantidad gigantesca en el hotel para alojar a sus amigos y familia la cual era de 250.000 euros.

No obstante, en el hotel no pudo compartir con su madre, pero en lo que es su nueva propiedad la madre de Cristiano estuvo presente para la mudanza.



La casa de Ronaldo se encuentra en un complejo exclusivo con seguridad de alto nivel para él y su familia y además tiene fácil acceso a tiendas, restaurantes, gimnasios y otras zonas.



Por el momento, el medio inglés aseguró que la nueva mansión de CR7 no la compró sino que la estaría alquilando, pero no se descarta que tome en propiedad la casa.



Cabe señalar que Cristiano en Al Nassri ha logrado cinco goles y dos asistencias entre la Supercopa y la Liga de Arabia Saudita.