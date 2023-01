Las increíbles exigencias de Cristiano a Jorge Mendes antes de romper

Cristiano Ronaldo finalmente debutó con Al Nassr de Arabia Saudita y contra Al-Ettifaq jugó 90 minutos y, además, fue el capitán de su equipo en el estadio Mrsool Park de Riad, poniéndole así el inicio de su etapa final como futbolista profesional fuera del fútbol europeo.



Si bien Cristiano Ronaldo ha encontrado felicidad a su llegada al fútbol saudí, el deseo del portugués al salir del Manchester United de manera polémica fue seguir activo en la élite del balompié de Europa.





Sin embargo, el diario El Mundo, dio a conocer cómo fueron los últimos momentos entre Cristiano Ronaldo y su agente Jorge Mendes, quien tenía la dura tarea de ubicarlo en algún club top de Europa, pero no lo logró.



Según el reconocido medio de comunicación, Cristiano Ronaldo le recalcó a Jorge Mendes que “me consigues Chelsea o Bayern, o rompemos”, pues su objetivo era seguir en Europa no iba a aceptar otra propuesta fuera de ella, pero al ver que la situación era compleja, el portugués decidió romper su relación.



Al no ver ninguna oferta formal en Europa, Cristiano Ronaldo contactó al representante Ricardo Refuge para firmar el millonario contrato con Al Nassr y así cobrar más de 70 millones de euros por temporada.



El descontento de Cristiano Ronaldo al no poder fichar con los clubes 'top' de Europa lo habría llevado a desligarse de representante Jorge Mendes. 🤯🔥 #CR7 pic.twitter.com/1OPXtXjhhn — foxdeportes.eth (@FOXDeportes) January 24, 2023

La relación entre Jorge Mendes y Cristiano Ronaldo nació desde que el astro era jugador de Sporting Lisboa y tras firmar su acuerdo, el agente logró ubicarlo en Manchester United, donde logró hacerse figura entre 2004 a 2009, permitiéndole después el paso a Real Madrid, logrando posicionarse como estrella mundial.