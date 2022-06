Ex-Millonarios festejó la estrella 17 de Nacional: furor en redes

Atlético Nacional se consagró campeón del primer semestre en Colombia. Luego de vencer 4-3 en el global al Deportes Tolima, el verde paisa consiguió la anhelada estrella 17, ampliando así su ventaja en cuanto a títulos respecto a Millonarios y América de Cali.

Una vez culminado el duelo en el Manuel Murillo Toro, la alegría se tomó las calles de Medellín. Los hinchas salieron a festejar el ansiado campeonato. Y no era para menos, llevaban cinco años de sequía.



Así mismo, las redes sociales se inundaron con mensajes de júbilo, no solo del aficionado común sino también de jugadores, entrenadores, equipos y exfutbolistas. Todos hablaron de la corona verdolaga.



Entre todos ellos destacó el mensaje que dejó un ex-Millos, quien tuvo un paso recordado por la institución albiazul, pero que al salir se ganó las críticas de varios seguidores por hacer público su amor por el cuadro paisa.



​En su cuenta de Instagram, Cristian Arango subió una historia con solo emojis en honor a Nacional: una carita de enamorado, un trofeo y un corazón verde.



Vale recordar que ese mismo domingo, el ‘Chicho’ celebró no solo por el título del equipo de sus amores sino también porque facturó en la victoria 2-0 de Los Ángeles FC frente al New York RB.



Vea acá la publicación del delantero: