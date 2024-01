Neymar y su nueva polémica: estaría esperando hijo de otra mujer

Mientras se sigue recuperando de su grave lesión sufrida en Al Hilal, Neymar sigue en el ojo público de los medios brasileños más que todo por su vida fuera de las canchas.



Pues bien, durante las últimas horas, al futbolista le sacaron a la luz una nueva polémica. Y es que al parecer el jugador sería padre por tercera vez, un embarazo de otra mujer.



Lo polémico de la información dada por el periodista Leo Dias es que se trata de una misteriosa relación que habría coincidido con su relación con la modelo Bruna Biancardi con la que tuvo a su hija Mavie.

“El año de Neymar Jr. ya comenzó ajetreado luego de que el jugador descubriera que sería padre por tercera vez de la modelo brasileña, Kimberly. Los dos tuvieron un romance, pero no esperaron el embarazo”, comentó el comunicador.



Por su parte, ante esta información, el equipo legal que representa al jugador ha tratado de desmentir la información, pero Dias señala que algunos familiares le confirmaron que Neymar ya tendría conocimiento del tema y que se enteró de lo ocurrido a través de un mensaje de WhatsApp.



“Familiares confirmaron al portal que Neymar ya tiene conocimiento de que la modelo paulista Kimberly está embarazada de su tercer hijo”, mencionan también en la nota sobre el tema.



Además, el periodista mencionó que Neymar se hará una prueba de ADN y de confirmarse que es su hijo lo hará público. Dias también mencionó que “el ambiente entre él, su familia y la joven es genial. No hubo discusiones, peleas ni grandes preguntas, ella comunicó la noticia con mucha calma y fue recibida con alegría”.



Por el momento, Neymar no se ha pronunciado sobre el tema en redes sociales y sigue enfocado en su recuperación.