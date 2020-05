Imprevistos en el regreso: lesiones y positivos en la vuelta al fútbol

Tres de las cinco ligas más fuertes de Europa, y para muchos del mundo, han oficializado su regreso a las actividades físicas. En España, Italia y Alemania, ya empezaron los entrenamientos con el fin de terminar la temporada que quedó en curso. Por ahora, Alemania ha sido el único país que ha definido una fecha de regreso.

El regreso a los entrenamientos individuales por parte de los diferentes clubes bajo los estrictos protocolos que dictó cada gobierno ha tenido sus imprevistos, lesiones y casos positivos por coronavirus han adornado la primera fase de la vuelta al fútbol.

Todos los jugadores de los clubes que regresaron a entrenamientos en Europa, pasaron obligatoriamente por los controles médicos que fueron realizados para detectar la presencia de covid-19 en los cuerpos, en su mayoría el resultado fue negativo, pero en las tres ligas se presentaron casos de coronavirus que no dejaron alarmar.

En Italia, Sampodoria (cuatro casos) y Fiorentina (seis casos) confirmaron que varios de su jugadores y miembros del planten dieron positivos tras el test realizado, lo mismo sucedió en Alemania con el Colonia (tres casos) y en España con Granada (un caso) y Atlético de Madrid, este último con el caso más llamativo de todos: Renan Lodi.

Las lesiones también marcaron el regreso al fútbol, en la vuelta a los entrenamientos individuales, el Real Madrid reportó la lesión de uno de sus delnateros: Luka Jovic, quien presenta una fractura en su pie derecho. Barcelona no se quedó atrás, Samuel Umtiti en el segundo día de entrenamiento presentó molestias en el sóleo de su pierna derecha y no podrá volver a la cancha hasta que no este del todo curado.

La vuelta al fútbol no ha sido fácil, la crisis sanitaria ha sido el principal y más preocupante factor que junto con las lesiones, ha puesto nuevamente en alarma a los clubes y directivos, que día tras día no dejan de estudiar y analizar las mejores condiciones para efectuar tan anhelado regreso.