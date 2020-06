Polémica confesión: técnico tuvo covid-19 durante partido de Champions

El partido entre Valencia y Atalanta, disputado por la vuelta de los octavos de final de la Uefa Champions League, terminó siendo más que un partido a puerta cerrada, pues el técnico del conjunto de Bérgamo, Gian Paolo Gasperini, desató una nueva polémica al asegurar que tuvo los síntomas de la covid-19 en los días previos al encuentro.

“La víspera del partido en Valencia estaba enfermo. La tarde antes del partido, todavía peor. No tenía buena cara en el banquillo... Fue el 10 de marzo. Las dos noches siguientes en Zingonia (centro de entrenamiento del Atalanta) casi no dormí. No tenía fiebre pero me sentía exhausto, como si tuviera 40 de fiebre", aseguró Gasperini en entrevista con ‘La Gazzetta dello Sport'.

“Una ambulancia pasaba cada dos minutos. Hay un hospital al lado. Parecía un país en guerra. Yo pensaba, ‘si voy allí, ¿qué me va a pasar?... No puedo irme ahora, tengo tantas cosas que hacer'... Lo decía en broma, para aligerar la situación. Pero lo pensaba de verdad”, precisó.

La prensa italiana aseguró que el técnico italiano no fue hospitalizado al no tener fiebre, pero que al realizar la prueba médica de coronavirus hace diez días, se determinó que había tenido covid-19. El estratega admitió que días después del encuentro frente al Valencia, comenzó a mejorar pero empezó a perder el sentido del gusto, otro de los síntomas relacionados con la enfermedad.



Por otra parte, Valencia reaccionó a las declaraciones del técnico italiano, rechazando la actitud del entrenador, ya que estaba poniendo en riesgo la salud de las personas presentes: “Gasperini puso en riesgo a numerosas personas durante su viaje y estancia en Valencia... Hay que recordar que este partido se disputó a puerta cerrada, rodeado de estrictas medidas al respecto, por obligación de las autoridades sanitarias españolas para prevenir el riesgo de contagio por covid-19, precisamente ante la presencia de personas procedentes de una zona ya en esa fecha calificada públicamente de riesgo”.