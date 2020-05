'Tuve miedo por mi familia': Matuidi, luego de superar el coronavirus

El volante de la Juventus, Blaise Matuidi, fue uno de los tres jugadores (Matuidi, Rugani y Dybala) del equipo italiano que fueron diagnosticados con el nuevo coronavirus durante el comienzo de la pandemia. Luego de que se conociera que el futbolista ha superado la enfermedad, el jugador campeón del mundo decidió hablar a medios y contra su relato sobre la difícil situación.

"No tenía síntomas y apenas escuché la noticia me quedé en shock. Estaba en pánico total, tuve miedo por mi familia y amigos...Fue difícil para mis tres hijos, tuve que tranquilizarlos y siempre tratando de que no estuvieran cerca, tienes que ser mentalmente muy fuerte. No fue un buen momento, muy difícil honestamente". afirmó el francés, exPSG.

El jugador de 33 años, también se refirió al presente que vive en Italia con la incertidumbre de no saber cuando podrá volver a competir: "Todos los días me pregunto a mí mismo qué pasará con el fútbol".

La próxima semana se espera volver a entrenamientos individuales en Italia, las directivas de la Juventus, con Rugani y Matuidi recuperados, esperan por el negativo en el test de Dybala, para contar con el 100% del plantel y empezar a implementar el plan de fortalecimiento y acondicionamiento físico.