‘Sin vacuna, no vuelvo, así deba dejar el fútbol’: polémica en España

En diálogo con medios españoles, el defensor Fali prendió la polémica en España, luego del regreso a los entrenamientos en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus.

​

​El jugador del Cádiz manifestó certeramente que no entrenará con el club, debido al temor que tiene por la posibilidad de contagiarse. Este miércoles no acudió a los test y su situación es una incógnita.



“Yo volveré cuando haya una vacuna o un fármaco que frene al covid-19”, manifestó el futbolista que llegó al club andaluz a mediados del 2019. Agregó además que “hay muchos jugadores que tiene miedo a jugar, pero no voy a dar nombres”.

​

​A pesar de su ausencia en el proceso, Fali aseguró ser consciente de las consecuencias que ello conlleva: “No pienso jugar al fútbol y no voy a cobrar, soy un jugador de principios. No lo merezco”.



Por último reconoció que mantendrá firme su decisión, y en este sentido “si tengo que dejar el fútbol a los 26 años, lo haré”. Eso sí, aclaró que “en 10-15 días a lo mejor entreno” y si llega el caso en que “no me quieran en el fútbol, buscaré un empleo de lo que sea”.



El presidente del Cádiz habló sobre dicha situación y afirmó: “Está equivocado pero no miente a nadie. Él tiene miedo y tenemos que trabajar en quitárselo, creo que lo puedo recuperar”.