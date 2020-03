No es la primera vez: futbolistas contagiados en grandes epidemias

A través de los años, varios virus y enfermedades han atacado a la humanidad con severidad. El fútbol no ha sido la excepción y son varios los futbolistas que han tenido que suspender sus actividades por contraer algún mal de salud.



A día de hoy, el coronavirus ha afectado a jugadores, dirigentes y entrenadores, pero en FUTBOLRED le traemos algunos contagios que han sufrido los futbolistas a lo largo de la historia.

Gripa AH1N1 (2009)



Una de las más recordadas de los últimos años. En el 2009, una infinidad de casos preocuparon al mundo pues 575 mil personas murieron debido a esta gripa. El mundo del fútbol se vio afectado a lo largo y ancho del mundo pues varios partidos debieron suspenderse para evitar contagios.



- Macnelly Torres se infectó con el virus cuando jugaba en Colo Colo de Chile y estuvo una semana en casa mientras se recuperaba.

- Rafael Olarra (Universidad de Chile), Rodrigo Millar y Esteban Paredes (Colo Colo), Milovan Mirosevic (Universidad Católica) y Marco Villaseca (Rangers de Talca) fueron otros contagiados en el fútbol chileno.

- Héctor Reynoso (Chivas de Guadalajara) contrajo el virus y en un partido de Copa Libertadores amenazó con toser a un rival para infectarlo.

- Cuatro jugadores del Mónaco fueron aislados cinco días por dar positivo al AH1N1.

- El Montpellier fue puesto en cuarentena cuando tres de sus jugadores presentaron síntomas.

​- El equipo juvenil de Hong Kong no pudo disputar los Juegos Asiáticos juveniles porque tres de sus futbolistas dieron positivo y otros 19 tuviero que aislarse en cuarentena.

​

Ébola (2014)



A pesar de no contar con casos confirmados, clubes del mundo tuvieron en supervisión médica a varios de sus jugadores africanos, luego de que estos asistieran a la Copa de África.



- Lassane bangoura fue al certamen con Guinea pero tuvo que devolverse a España (Rayo Vallecano) por temor a un contagio.

- Cheick Tioté estuvo convocado para el partido de su selección Costa de Marfil contra RD Congo. Una vez llegó a los entrenamientos del Newcastle, estuvo bajo supervisión médica.

- Papiss Cissé jugó con Senegal frente a Túnez y, al igual que Tioté, el Newcastle lo puso bajo observación.

- Fabrice Ondoa estuvo convocado por Camerún y al llegar al Barcelona B tuvo que guardar reposo.

- Stéphane M'bia si jugó el partido de Camerún frente a Sierra Leona y al llegar a Sevilla fue puesto en observación.



Gripe española



Esta enfermedad flageló a gran parte de la población europea, no solo España. Respecto al fútbol, solo se reportó un caso y fue el del escocés Angus Douglas. El entonces jugador del Newcastle jugó 56 partidos y anotó dos goles. Desafortunadamente, la gripe lo atacó y justo un mes después del inicio de la I Guerra Mundial, murió.

​

​Sida



A pesar de ser una enfermedad que aún sobrevive en la actualidad, entre 1996 y 2008 fue declarado como pandemia y llegó a a fectar a 3.5 millones de personas alrededor de mundo. En el fútbol se conocen tres casos puntuales, dos de ellos mortales.



- Gérson da Silva fue el primer futbolista en dar positivo. En Brasil era muy conocido pues llegó a ser una de las figuras de su selección en el Mundial Sub-20 de 1985, goleador y balón de plata. En 1992 fue diagnosticado con la enfermedad, al año siguiente tuvo que retirarse por problemas graves de salud y meses después del retiro murió.

- El nigeriano Eja Abdulrashid Adams murió de forma sorpresiva en 2006 y tiempo después salió a la luz su condición. La muerte de Eja no fue en vano pues se empezaron a implementar pruebas médicas para detectar el sida en el fútbol de Macedonia.

- Eduardo Esidio fue el último gran caso pero el primero revelado por cuenta propia. El futbolista brasileño se contagió en 1998 pero eso no le impidió romperla en la liga peruana con Universitario. Hoy en día está vivo y tiene récord del jugador extranjero con más goles en el fútbol inca.