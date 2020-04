La cuarentena es difícil: Michael Ortega le pide ayuda a su ex

Michael Ortega ha sido uno de los futbolistas colombianos que más ejemplo ha dado en la cuarentena y en la ayuda a los colombianos tras la pandemia que afronta el país y el mundo.



Por otro lado, el jugador está en Chipre y pasa allá su aislamiento, pues en ese país está jugando. Por otro lado, contó el problema que más ha tenido en su cuarentena y que le pie ayuda a Laura Jaramillo, su expareja y mamá de sus hijos.

“Muy difícil estar lejos de la familia, porque me tocó solo. Cocino, llamo a la mamá de mis hijos (Laura Jaramillo) que está estudiando para ser chef, entonces le pido que me explique. He venido mejorando en esa parte”, confesó Ortega en una entrevista que tuvo en el programa ‘Lo sé todo’, del Canal 1.



Ortega, por su parte, ha sido de gran ayuda para varios sectores necesitados en Colombia, pues ha tenido importantes donaciones de alimentos.