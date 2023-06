Corea del Sur puso ejemplo: sancionó a jugadores por racismo

El racismo ha sido protagonista en la temporada en varias ligas, donde la que más ha sonado por estos actos ha sido la de España y todo después de los insultos hacia el brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, quien tuvo días difíciles en últimos partidos con su club.

De igual manera, el tema no termina ahí y ahora se dio a conocer comentarios racistas de tres futbolistas coreanos que juegan para el Ulsan Hyundai la K League, primera división de Corea del Sur.



Los futbolistas Lee Myung-jae, Lee Gyu-sung y Park Yong-woo fueron envueltos en una polémica de racismo luego de que publicaran comentarios en la red social de Instagram en la que relacionaban con tono oscuro de piel a un exjugador tailandés.



Tras estos actos de racismo, la K League decidió suspender y multar económicamente a estos futbolistas con una cifra de 11.500 dólares, siendo la primera que se da en esa liga por esos incidentes.



"Aunque los futbolistas podrían no haber insultado o menospreciado de forma intencionada a un individuo o grupo étnico en particular, hemos concluido que bromear con el tono de piel o la apariencia de una persona constituye una discriminación racial o violación de los derechos humanos", dice el comunicado.



Pese a las disculpas de los jugadores, la sanción sigue en pie y el técnico de Corea del Sur, Jürgen Klinsmann se refirió como "los jóvenes cometen errores”, pues dos de ellos recientemente fueron convocados a amistosos en la fecha FIFA.